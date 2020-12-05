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Названы самые влиятельные явления в искусстве 2020 года


5.12.2020 00:47
Названы самые влиятельные явления в искусстве 2020 годаФото: 99ys.com

Перечень, подготовленный британским изданием ArtReview, возглавило движение Black Lives Matter.

По мнению редакции журнала, в уходящем году именно оно вызвало наиболее заметные перемены в мире искусства и может считаться самым влиятельным в этой сфере.

По версии британского журнала ArtReview, в этом году лидером рейтинга становится движение Black Lives Matter. В общей сложности в перечень вошли сто явлений. В прошлом список могли возглавлять деятели или группы лиц, но в этом году на первой строке впервые за долгий период оказалось целое движение.

Вторую строчку составители рейтинга отдали индонезийскому арт-коллективу ruangrupa. В первой "пятерке" также нашлось место для международного движения #MeToo, которое направлено против сексуального насилия. В конце 2017 года оно получило титул "человека года" по версии TIME. Американское издание сочло, что "нарушители молчания" смогли привлечь наибольшее внимание мировой общественности.

Движение Black Lives Matter (BLM) появилось еще в 2012 году, его основателями считаются Алисия Гарза, Патрисс Каллорс и Опал Томети. Сторонники BLM выступают против произвола силовиков и любых проявлений дискриминации из-за расовой принадлежности. Минувшим летом в Соединенных Штатах и многих других страна мира прошла волна масштабных акций протеста. Люди начали выходить на улицы после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который получил смертельные травмы во время задержания.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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