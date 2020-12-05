|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Названы самые влиятельные явления в искусстве 2020 года
5.12.2020 00:47
Фото: 99ys.com
Перечень, подготовленный британским изданием ArtReview, возглавило движение Black Lives Matter.
По мнению редакции журнала, в уходящем году именно оно вызвало наиболее заметные перемены в мире искусства и может считаться самым влиятельным в этой сфере.
По версии британского журнала ArtReview, в этом году лидером рейтинга становится движение Black Lives Matter. В общей сложности в перечень вошли сто явлений. В прошлом список могли возглавлять деятели или группы лиц, но в этом году на первой строке впервые за долгий период оказалось целое движение.
Вторую строчку составители рейтинга отдали индонезийскому арт-коллективу ruangrupa. В первой "пятерке" также нашлось место для международного движения #MeToo, которое направлено против сексуального насилия. В конце 2017 года оно получило титул "человека года" по версии TIME. Американское издание сочло, что "нарушители молчания" смогли привлечь наибольшее внимание мировой общественности.
Движение Black Lives Matter (BLM) появилось еще в 2012 году, его основателями считаются Алисия Гарза, Патрисс Каллорс и Опал Томети. Сторонники BLM выступают против произвола силовиков и любых проявлений дискриминации из-за расовой принадлежности. Минувшим летом в Соединенных Штатах и многих других страна мира прошла волна масштабных акций протеста. Люди начали выходить на улицы после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который получил смертельные травмы во время задержания.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|