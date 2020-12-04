Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В мире за сутки выявлено более 713 тыс. зараженных коронавирусом

4.12.2020 13:42

Фото: glaucialima.com



Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в мире за минувшие сутки возросло на 713 503, сообщает американский университет Джонса Хопкинса.



По данным организации, которая продолжает собирать статистику по коронавирусу из разных стран, число летальных исходов сейчас составляет 1 506 157.



Днем ранее университет сообщал о 1 492 558 смертях среди пациентов с подтвержденным диагнозом. Количество выздоровевших сейчас составляет более 41,9 млн человек.



Более пяти миллионов зараженных были выявлены в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии. В США за период с начала пандемии в общей сложности было зарегистрировано 14 139 040 случаев COVID-19, в том числе, 218 268 - за последний день. Число летальных исходов составляет более 276,2 тыс. летальных исходов (2 867 - за минувшие сутки). Признаны выздоровевшими свыше 5,4 млн пациентов.



В Индии последний суточный прирост составил 35 595 человек, общее число инфицированных возросло до 9 571 559 человек, 139 188 скончались. Свыше 9 млн человек уже перенесли заболевание.



В Бразилии, где нарастающим итогом выявлено 6 487 085 инфицированных, за минувший день зарегистрировали около 50,4 тыс. положительных тестов. Умерли более 175,2 тыс. заразившихся, 5,79 млн человек признаны выздоровевшими.



Автор: Злата Богатова

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