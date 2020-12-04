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Власти Ботсваны направят в Анголу тысячи слонов


4.12.2020 07:22
Стадо слоновФото: truthout.org
Стадо слонов

Правительство Ботсваны приняло решение об отправке в соседнюю Анголу нескольких тысяч диких слонов, передает BBC Africa.

Как рассказал оппозиционный депутат и защитник природы Кгоборего Нкавана, животные всегда проживали на этих землях, но покинули их в связи с военными действиями.

Сейчас руководство Анголы продолжает взаимодействовать с ООН в целях разминирования территорий. Как только они будут проверены, там смогут вновь поселиться слоны, пояснил Кгоборего Нкавана. По его словам, животные "всегда проживали в этих местах". Слоны покинули Анголу из-за войны, продолжавшейся в период 1975 — 2002 гг.

Депутат подчеркнул, что слоны хорошо запоминают собственный опыт. Они всегда будут стремиться избежать опасностей. Защитники природы надеются, что решение руководства Ботсваны поможет слонам снова заселиться в их прежней среде обитания - юго-восточных областях Анголы.

В последние годы поголовье слонов в Африке продолжает стремительно сокращаться из-за браконьерства. Но на территории Ботсваны, где обитает почти треть всех слонов континента, фиксировалось увеличение популяции. По официальным данным, если в 1990-х годах в стране насчитывалось около 80 тыс. особей, к настоящему времени количество слонов возросло примерно до 130 тыс.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

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