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Найдена еще одна предсмертная записка Тесака
4.12.2020 06:45
Фото: livejournal.com
Во рту националиста Максима "Тесака" Марцинкевича, скончавшегося в СИЗО, эксперты обнаружили еще одно предсмертное послание.
В этой записке он отказывается от признания в убийствах, передает РЕН ТВ.
Ранее в СКР заявили о том, что незадолго до гибели националист признался в совершении целого ряда убийств. В записке, которая была найдена после гибели во рту Тесака, он утверждает, что оговорил себя. Об этом передает РЕН ТВ со ссылкой на постановление СУ СКР по Челябинской области.
Документ представляет собой еще один отказ от возбуждения уголовного дела. В ходе проверки следователи не выявили никаких оснований полагать, что смерть Максима Марцинкевича могла иметь насильственный характер.
В постановлении, которое подписано замначальника первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Челябинской области, также приводятся данные о просмотре видеозаписей. В период с 10 по 16 сентября находившийся в СИЗО Тесак камеру не покидал, и к нему никто не входил.
При этом в камере, где Марцинкевич был найден мертвым, также имелась надпись кровью. В постановлении сообщается, что на внутренней поверхности верхнего яруса кровати были обнаружены слова: "ТУТ УМЕР ТЕСАК".
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