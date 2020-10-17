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Следствие дополнительно проверит обстоятельства гибели Марцинкевича


17.10.2020 17:09
Следствие дополнительно проверит обстоятельства гибели МарцинкевичаФото: sledcom.ru

Следственные органы отменили вынесенное ранее решение об отказе в возбуждении уголовного дела после гибели Максима Марцинкевича. Как стало известно, состоится дополнительная проверка. Об этом передает сегодня агентство "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Алексея Михальчика.

Следователи намерены дополнительно проверить обстоятельства, при которых скончался Максим Марцинкевич, известный также как "Тесак". По словам Алексея Михальчика, СУ СКР по Челябинской области уже отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели 36-летнего националиста.

Юрист пояснил, что официальное подтверждение сведений об отказе по просьбе представителей отца Максима Марцинкевича ранее получил правозащитник Андрей Бабушкин. При этом родственникам националиста и его адвокатам копии решений таки не предоставили.

Максим Марцинкевич, в прошлом неоднократно судимый, в том числе, за экстремистские действия, был найден мертвым месяц назад в челябинском СИЗО. Согласно предварительной официальной версии, он мог покончить с собой. Однако близкие Марцинкевича и его соратники настаивают на том, что его смерть могла иметь криминальный характер. По словам отца националиста, на теле его сына имелись множественные следы пыток.

Адвокат Михальчик, представляющий интересы семьи Марцинкевича, ранее заявил о том, что имеет претензии к тому, как проводилась экспертиза после гибели националиста.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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