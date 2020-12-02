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Врач рассказал о необычном течении COVID-19 у некоторых пациентов
06:54
Фото: soccernews.ru
Как сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, у некоторых пациентов, заразившихся коронавирусом, заболевание протекает не совсем обычно.
Комментарий специалиста приводит "Лента.ру".
По словам медика, у некоторых пациентов высокая температура может держаться в течение полутора-двух недель. Но у других ситуация складывается иначе, пояснил Владимир Болибок. Он отметил, что заболевшие COVID-19 лишь "пару дней потемпературят", после чего температура у них понижается "до 35 градусов и ниже".
Специалист высказал мнение о том, что низкая температура может свидетельствовать о неком сбое в регуляции обмена веществ. Кроме того, подобное течение коронавируса обычно наблюдают при легких формах болезни.
Ранее американские и британские ученые выяснили, что среди необычных симптомов, которые появляются на ранних стадиях заражения COVID-19, наиболее распространены проблемы с пищеварением, включая рвоту и болезненные ощущения в желудке. Кроме того, примерно в 3% случаев врачи фиксировали у пациентов конъюнктивит.
По мнению медиков, одним из наиболее характерных признаков COVID-19 можно считать утомляемость и спутанность сознания. Такие проявления отмечаются практически у каждого второго заболевшего.
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