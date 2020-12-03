Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ингушетии установлена личность браконьера, убившего медведя

3.12.2020 06:06

Фото: smi2.net



Власти Ингушетии смогли установить личность злоумышленника, который застрелил медведя.



Браконьер опубликовал в Сети запись, на кадрах которой запечатлено, как он разделывает тушу убитого хищника.



Минприроды Ингушетии ранее инициировало поиски браконьера, и личность подозреваемого была установлена благодаря появившейся в Сети видеозаписи. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства уточняется, что бурого медведя убили в минувшем ноябре, на территории охотничьего хозяйства в Сунженском районе.



Как оказалось, браконьером является житель предгорного селения Галашки. Официальный представитель Минприроды Ингушетии пояснил, что действия злоумышленников причинили вред популяции диких животных региона. Поэтому собранные материалы были переданы правоохранителям в целях привлечения нарушителя к ответственности.



После того, как ведомство сможет установить размер ущерба, браконьеру может грозить большой штраф и даже наказание в виде лишения свободы.



Согласно данным официальной статистики, сейчас в лесах Ингушетии обитает порядка 70 бурых медведей. Каждый год Минприроды РФ утверждает для всех регионов страны в индивидуальном порядке лимиты отстрела медведей, однако в Ингушетии ввиду малочисленности этих зверей такой уровень не устанавливается вообще. Соответственно охота на этого хищника категорически запрещена в любое время года.



Автор: Злата Богатова

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