|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Ингушетии установлена личность браконьера, убившего медведя
3.12.2020 06:06
Фото: smi2.net
Власти Ингушетии смогли установить личность злоумышленника, который застрелил медведя.
Браконьер опубликовал в Сети запись, на кадрах которой запечатлено, как он разделывает тушу убитого хищника.
Минприроды Ингушетии ранее инициировало поиски браконьера, и личность подозреваемого была установлена благодаря появившейся в Сети видеозаписи. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства уточняется, что бурого медведя убили в минувшем ноябре, на территории охотничьего хозяйства в Сунженском районе.
Как оказалось, браконьером является житель предгорного селения Галашки. Официальный представитель Минприроды Ингушетии пояснил, что действия злоумышленников причинили вред популяции диких животных региона. Поэтому собранные материалы были переданы правоохранителям в целях привлечения нарушителя к ответственности.
После того, как ведомство сможет установить размер ущерба, браконьеру может грозить большой штраф и даже наказание в виде лишения свободы.
Согласно данным официальной статистики, сейчас в лесах Ингушетии обитает порядка 70 бурых медведей. Каждый год Минприроды РФ утверждает для всех регионов страны в индивидуальном порядке лимиты отстрела медведей, однако в Ингушетии ввиду малочисленности этих зверей такой уровень не устанавливается вообще. Соответственно охота на этого хищника категорически запрещена в любое время года.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|