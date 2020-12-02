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СКР проводит проверку по факту гибели девушки во время стрима


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СКР проводит проверку по факту гибели девушки во время стримаФото: cosmopolitan.ru

Блогера Стаса Решетникова (Reeflay) доставили на допрос после гибели его подруги, передают российские СМИ.

Ранее молодой человек разместил в Сети видео, на котором было запечатлено тело 30-летней беременной женщины, приехавшей в Москву из Краснодара.

Сведения о проверке, начатой после обнаружения тела женщины, подтвердила официальный представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий. Причины смерти девушки сейчас выясняют эксперты. В качестве основной версии рассматривается переохлаждение.

Блогер тем временем предположил, что его приятельница смогла скончаться в результате передозировки. По данным ряда СМИ, после того, как Решетникова доставили на допрос в Следственный комитет, он признался, что употреблял запрещенные вещества в компании знакомых, включая погибшую девушку.

Со ссылкой на  источники в правоохранительных органах уточняется, что ЧП случилось ранним утром 2 декабря. В полицию и скорую начали поступать сигналы от интернет-пользователей, просмотревших видео, на котором была запечатлена погибшая женщина.

Решетников, пока мертвая подруга лежала на его диване, продолжал общаться в Сети. На видео, которое он снимал, можно было увидеть момент, когда он вносит в комнату девушку, уже не подававшую признаков жизни. Посокрушавшись некоторое время, он садится к компьютеру и начинает обсуждать различные темы со своими подписчиками. Пугающая трансляция прекратилась лишь после того, как в арендованную квартиру в Раменском районе Подмосковья прибыли сотрудники полиции.

Предположительно, накануне вечером блогер выставил подругу, на которой в тот момент было лишь белье, на балкон. По словам молодого человека, он сделал это из-за "проблем с кишечником", которые якобы были у девушки. Через несколько часов она скончалась. По словам друзей погибшей, которые пообщались с прессой на условиях анонимности, в прошлом их знакомой приходилось не раз терпеть издевательское отношение от Решетникова. Помимо оскорблений, он, в частности, позволял себе распылить на нее слезоточивый газ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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