ИнтерНовости - новости в стране и мире
Китайский аппарат «Чанъэ-5» успешно совершил посадку на Луне
Китайский аппарат «Чанъэ-5» успешно совершил посадку на Луне
В России по поручению Путина начинается вакцинация от COVID-19
В России по поручению Путина начинается вакцинация от COVID-19
Матвиенко самоизолировалась после контакта с заразившимся коронавирусом
Матвиенко самоизолировалась после контакта с заразившимся коронавирусом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Врач рассказал о необычном течении COVID-19 у некоторых пациентовВрач рассказал о необычном течении COVID-19 у некоторых пациентов
СКР проводит проверку по факту гибели девушки во время стримаСКР проводит проверку по факту гибели девушки во время стрима
Скончался сыгравший Борменталя актер Борис ПлотниковСкончался сыгравший Борменталя актер Борис Плотников
НАТО: Россия наращивает военную мощь в Черном мореНАТО: Россия наращивает военную мощь в Черном море
Подозреваемая в убийстве женщины и ребенка в Саратове могла обокрасть их квартируПодозреваемая в убийстве женщины и ребенка в Саратове могла обокрасть их квартиру

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Скончался сыгравший Борменталя актер Борис Плотников


2.12.2020 23:13
Скончался сыгравший Борменталя актер Борис ПлотниковФото: vk.com

Народный артист РФ, известный российский актер театра и кино, а также педагог Борис Плотников умер на 72-м году жизни.

Как стало известно, ранее у него подтвердилось заражение COVID-19.

О смерти артиста рассказали представители Российского института театрального искусства - ГИТИС, передает агентство "Интерфакс". Борису Плотникову ранее потребовалась госпитализация в связи с заражением коронавирусом, сообщили в пресс-службе. Сведения о дате и месте церемонии прощания будут объявлены позже.

Борис Плотников, являясь профессором кафедры актерского мастерства, был руководителем мастерской в ГИТИСе.

Артист родом из уральского Невьянска. Окончив Свердловское театральное училище, он спустя несколько лет получил диплом филолога в Уральском госуниверситете. В прошлом Плотников служил в Свердловском ТЮЗе, Московском театре сатиры и Центральном академическом театре Советской Армии. В 2002 году он вошел в труппу МХТ.

Кинодебют актера состоялся в 1976 году. После роли в фильме "Восхождение" Ларисы Шепитько Плотников начал пользоваться всесоюзной знаменитостью. В числе наиболее известных ролей - доктор Борменталь в фильме "Собачье сердце" Владимира Бортко, снятому по произведению писателя Михаила Булгакова.

Ранее скончался заболевший COVID-19 экс-президент РАН Владимир Фортов. Выдающемуся российскому ученому-физику было семьдесят четыре года. В 1987 году он стал членом-корреспондентом АН, а через три года — действительным членом. Вплоть до 1997 года Фортов занимал пост главы Российского фонда фундаментальных исследований, в 1996-1998 годы он был министром науки и технологий.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В Волгограде задержаны участники расправы над отцом-одиночкойВ Волгограде задержаны участники расправы над отцом-одиночкой
Модель, обвиняемую в убийстве мужа, арестовали до 28 январяМодель, обвиняемую в убийстве мужа, арестовали до 28 января
В Нигерии число жертв нападения боевиков возросло до 110В Нигерии число жертв нападения боевиков возросло до 110
Киев намерен бойкотировать встречу СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНРКиев намерен бойкотировать встречу СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНР
Ребенок из Челябинска выиграл самое дорогое лекарство в миреРебенок из Челябинска выиграл самое дорогое лекарство в мире

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru