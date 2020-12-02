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Скончался сыгравший Борменталя актер Борис Плотников
2.12.2020 23:13
Фото: vk.com
Народный артист РФ, известный российский актер театра и кино, а также педагог Борис Плотников умер на 72-м году жизни.
Как стало известно, ранее у него подтвердилось заражение COVID-19.
О смерти артиста рассказали представители Российского института театрального искусства - ГИТИС, передает агентство "Интерфакс". Борису Плотникову ранее потребовалась госпитализация в связи с заражением коронавирусом, сообщили в пресс-службе. Сведения о дате и месте церемонии прощания будут объявлены позже.
Борис Плотников, являясь профессором кафедры актерского мастерства, был руководителем мастерской в ГИТИСе.
Артист родом из уральского Невьянска. Окончив Свердловское театральное училище, он спустя несколько лет получил диплом филолога в Уральском госуниверситете. В прошлом Плотников служил в Свердловском ТЮЗе, Московском театре сатиры и Центральном академическом театре Советской Армии. В 2002 году он вошел в труппу МХТ.
Кинодебют актера состоялся в 1976 году. После роли в фильме "Восхождение" Ларисы Шепитько Плотников начал пользоваться всесоюзной знаменитостью. В числе наиболее известных ролей - доктор Борменталь в фильме "Собачье сердце" Владимира Бортко, снятому по произведению писателя Михаила Булгакова.
Ранее скончался заболевший COVID-19 экс-президент РАН Владимир Фортов. Выдающемуся российскому ученому-физику было семьдесят четыре года. В 1987 году он стал членом-корреспондентом АН, а через три года — действительным членом. Вплоть до 1997 года Фортов занимал пост главы Российского фонда фундаментальных исследований, в 1996-1998 годы он был министром науки и технологий.
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