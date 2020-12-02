|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Мексике после убийства французского бизнесмена прошли протесты
2.12.2020 10:30
Фото: st-s.pro
Сотни жителей Мехико вышли на улицы, выражая возмущение из-за убийства предпринимателя из Франции. Бизнесмен погиб вместе с его помощником в минувшие выходные.
Бизнесмену принадлежал ресторан в центре мексиканской столицы.
Преступление было совершено в прошедшее воскресенье, 29 ноября. От рук неизвестных погиб 45-летний Батист Лорман, приехавший в Мексику из Франции, и его помощник. Предпринимателю принадлежал ресторан, расположенный в центре Мехико. Сведений о том, что могло стать причиной убийства, из официальных источников пока не поступало.
После расправы над французским бизнесменом на улицы Мехико вышли сотни протестующих. Выражая возмущение из-за расправы над ресторатором, они прошли по центральной улице квартала, где находится ресторан Лормана. Затем участники акции возложили цветы у расположенного неподалеку посольства Франции.
На фоне общественного резонанса начальник столичного полицейского управления уже заявил о поимке подозреваемого. Однако жители Мехико продолжают протестовать в связи с недостаточным, по их мнению, обеспечением безопасности в городе.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|