Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Мексике после убийства французского бизнесмена прошли протесты

2.12.2020 10:30

Фото: st-s.pro



Сотни жителей Мехико вышли на улицы, выражая возмущение из-за убийства предпринимателя из Франции. Бизнесмен погиб вместе с его помощником в минувшие выходные.



Бизнесмену принадлежал ресторан в центре мексиканской столицы.



Преступление было совершено в прошедшее воскресенье, 29 ноября. От рук неизвестных погиб 45-летний Батист Лорман, приехавший в Мексику из Франции, и его помощник. Предпринимателю принадлежал ресторан, расположенный в центре Мехико. Сведений о том, что могло стать причиной убийства, из официальных источников пока не поступало.



После расправы над французским бизнесменом на улицы Мехико вышли сотни протестующих. Выражая возмущение из-за расправы над ресторатором, они прошли по центральной улице квартала, где находится ресторан Лормана. Затем участники акции возложили цветы у расположенного неподалеку посольства Франции.



На фоне общественного резонанса начальник столичного полицейского управления уже заявил о поимке подозреваемого. Однако жители Мехико продолжают протестовать в связи с недостаточным, по их мнению, обеспечением безопасности в городе.



Автор: Злата Богатова

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