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В Мексике после убийства французского бизнесмена прошли протесты


2.12.2020 10:30
В Мексике после убийства французского бизнесмена прошли протестыФото: st-s.pro

Сотни жителей Мехико вышли на улицы, выражая возмущение из-за убийства предпринимателя из Франции. Бизнесмен погиб вместе с его помощником в минувшие выходные.

Бизнесмену принадлежал ресторан в центре мексиканской столицы.

Преступление было совершено в прошедшее воскресенье, 29 ноября. От рук неизвестных погиб 45-летний Батист Лорман, приехавший в Мексику из Франции, и его помощник. Предпринимателю принадлежал ресторан, расположенный в центре Мехико. Сведений о том, что могло стать причиной убийства, из официальных источников пока не поступало.

После расправы над французским бизнесменом на улицы Мехико вышли сотни протестующих. Выражая возмущение из-за расправы над ресторатором, они прошли по центральной улице квартала, где находится ресторан Лормана. Затем участники акции возложили цветы у расположенного неподалеку посольства Франции.

На фоне общественного резонанса начальник столичного полицейского управления уже заявил о поимке подозреваемого. Однако жители Мехико продолжают протестовать в связи с недостаточным, по их мнению, обеспечением безопасности в городе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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