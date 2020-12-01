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В Казани задержан маньяк, которого разыскивали почти 10 лет
1.12.2020 17:45
Фото: deon.pl
Правоохранительные органы Татарстана задержали мужчину, который подозревается в убийстве пожилых женщин.
В полиции полагают, что жертвами этого человека могли оказаться более тридцати пенсионерок.
По данным портала "Татар-Информ", полицейские задержали подозреваемого накануне, 30 ноября. Мужчину, который в прошлом уже был судим, объявили в розыск еще в 2011 году. В поисках было задействовано несколько силовых ведомств.
Отмечается, что следствие располагало образцом ДНК преступника, найденным на месте одного из убийств, которые были совершены в Казани. Как стало известно, биологические материалы совпали с данными задержанного.
Преступления совершались в период с марта 2011 года по октябрь 2012 года, когда находили задушенными пожилых женщин на территории Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. По версии следствия, убийца проникал в их квартиры, представляясь сотрудником соцслужб.
Фоторобот предполагаемого преступника на протяжении почти десяти лет регулярно появлялся в СМИ. Из-за отсутствия каких-либо результатов в расследовании появились предположения о том, что злоумышленник может быть мертв или находиться в заключении за какое-либо другое преступление.
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