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Мишустин подверг критике концерт в Ледовом дворце
15:27
Фото: pkokprf.ru
Как заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин, нельзя пренебрегать здоровьем граждан ради выгоды организаторов концертов.
После выступления Басты в Петербурге был закрыт Ледовый дворец.
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, имеются четкие правила, установленные Роспотребнадзором и региональными нормативными документами. Пренебрегать здоровьем граждан ради выгоды организаторов концертных мероприятий нельзя, подчеркнул он. Речь об этом шла на сегодняшнем заседании президиума совета по борьбе с распространением коронавируса.
В ходе встречи руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о результатах эпидемиологического расследования: подтвердился факт организации концерта, где собрались множество зрителей. Отреагировав на эти сведения, Мишустин подчеркнул, что в ситуации "необходимо разобраться". В случае, если вина организаторов будет доказана, нужно "принимать административные меры" в их отношении.
Концертные выступления Басты состоялись в Петербурге 27 и 28 ноября. Как рассказывали впоследствии зрители, во время этих мероприятий не соблюдались никакие антикоронавирусные ограничения, включая социальную дистанцию. После того, как информация распространилась в прессе, Попова отдала региональному ведомству поручение провести проверку.
Позднее Роспотребнадзор вынес решение о закрытии спортивно-развлекательного центра, где в минувшие выходные проводились концерты. Попова не уточнила, о каком конкретно зале идет речь. По ее словам, в выходные там было "недопустимо большое количество людей", и составленный ведомством протокол уже направлен в суд. Сопоставив факты, российские СМИ предположили, что речь идет именно о Ледовом дворце, где состоялись концерты Басты.
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