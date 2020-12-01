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Жительница Швеции держала взаперти сына почти 30 лет


1.12.2020 12:19
Жительница Швеции держала взаперти сына почти 30 летФото: saaih.com

Правоохранительные органы Стокгольма задержали 70-летнюю женщину, которая более четверти века продержала взаперти собственного сына.

Врачи оценивают состояние мужчины как серьезное, пишут зарубежные СМИ.

Женщину подозревают в незаконном лишении свободы. По версии полиции, она на протяжении 28 лет держала взаперти своего сына. В результате мужчина находился в пределах дома, начиная с 12-летнего возраста.

Как сообщает газета Expressen, сигнал в полицию поступил от родственницы. Несколько дней назад она пришла в квартиру семьи и увидела там насмерть испуганного мужчину. У него не было зубов, а ноги покрывали ссадины и язвы. При этом мужчина с трудом стоял и мог отвечать на вопросы.

Родственница пояснила, что у нее возникли подозрения уже давно. Но осмотреть квартиру она смогла лишь когда хозяйку забрали в больницу. В результате она смогла попасть в дом семьи, после чего ее наихудшие опасения подтвердились.

Известно, что сын шведки перестал посещать школу в самом начале седьмого класса. Предположительно, женщина удерживала сына взаперти, внушая ему представления о враждебном окружающем мире. По ее словам, все родственники, соседи и знакомые хотят зла их семье. Лишь она способна защитить сына, которому якобы нельзя покидать пределы квартиры.

По словам родственницы, когда она ранее делилась своими подозрениями с другими членами семьи, ее никто не слушал. Спустя некоторое время она прекратила такие обсуждения. Однако сама она не переставала думать о том, кто находится в заточении.

Автор: Злата Богатова

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