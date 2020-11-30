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Живущие в Казахстане салафиты умело конспирируются, заявил эксперт
30.11.2020 23:25
Фото: islamonlive.in
На территории Казахстана сейчас может насчитываться более 20 тыс. представителей различных деструктивных религиозных течений, сообщил руководитель центра прикладных исследований религии "Мысль" Аскар Сабдин.
Как передает агентство КазТАГ, эксперт говорил на эту тему в ходе пресс-конференции.
Аскар Сабдин принял участие в пресс-конференции, которая была посвящена проекту "Горячая линия 114". Руководитель исследовательского центра, в частности, сообщил о том, что на территории Казахстана сейчас проживают политически мотивированные салафиты - представители одного из течений суннитского ислама.
Представители этого движения "умело конспирируются и не раскрываются", — отметил эксперт. По словам Сабдина, большинство салафитов, проживающих на территории Казахстана, относятся к последователям мадхализма.
Проект "Горячая линия 114" представляет собой бесплатный телефон доверия, а также чат-сайт, созданные для жителей Казахстана, которым необходима помощь, связанная вопросам и религии.
Мадхалиты — последователи течения, вдохновленного работами известного салафитского улема Раби ибн Хади аль-Мадхали. Ряд ученых определяют это движение как религиозный культ, для которого характерна беспрекословная лояльность к правительству, даже если власти подвергают подданных неоправданному насилию. В отличие от других исламистских течений, представители которых нередко выступают против диктаторских режимов, мадхалиты выражают им открытую поддержку.
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