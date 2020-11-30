Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кремле найдено тело сотрудника ФСО

30.11.2020 22:22

Фото: livejournal.com



В Москве на территории Кремля найден мертвым сотрудник ФСО, предположительно, совершивший суицид, передает ТАСС.



Обстоятельства гибели военного выясняют правоохранители. По предварительным сведениям, случившееся никак не связано с условиями службы погибшего.



По данным ТАСС, мотивы погибшего не связаны с условиями его службы. Со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы отмечается, что военнослужащий, вероятно, решился на отчаянный шаг из-за личных проблем.



Ранее в российских СМИ распространились сообщения о том, что самоубийств мог совершить представитель подразделения, ответственного за личную охрану президента РФ. Однако источник ТАСС эти сведения подтвердить отказался.



Кроме того, в прессе уточнялось, что в последнее время погибшему приходилось неоднократно сталкиваться с тяжелыми условиями службы. В частности, Telegram-канала Baza сообщил о том, что неоплачиваемые переработки могли стать причиной ЧП.



В беседе с ТАСС источник в правоохранительных органах подчеркнул, что причиной трагедии скорее всего стали личные проблемы военнослужащего. С условиями службы его действия не связаны.



Автор: Злата Богатова

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