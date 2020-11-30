Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Волгограде умерла девочка, заразившаяся бешенством от собаки

30.11.2020 21:14

Фото: smi2.net



В реанимации скончался девятилетний ребенок, в тяжелом состоянии доставленный в Волгоград из Палассовского района.



Родители девочки обратились за помощью к медикам лишь спустя три месяца после того, как ее укусила собака. К этому времени у пациентки уже начали проявляться первые симптомы бешенства.



Через несколько месяцев после укуса собаки, зараженной бешенством, рана на ноге девочки воспалилась. Лишь в этот момент родители наконец поспешили к врачам. Несмотря на все усилия медиков, спасти маленькую пациентку не удалось, рассказали представители областного комитета здравоохранения.



В момент госпитализации ребенка в Волгоградскую инфекционную больницу у него уже имелись первые симптомы болезни. 28 ноября врачи подтвердили диагноз "бешенство". Все это время девочка находилась в реанимационном отделении.



Как уже сообщалось ранее, собака, укусившая ребенка, вскоре после этого скончалась. Однако сельские жители не придали этому значения. Не уведомив специалистов, они сами захоронили пса. Сейчас эпидемиологи выясняют круг контактов скончавшейся девочки и ее близких. Под особым контролем находятся все медработники, которым пришлось оказывать помощь ребенку.



Представители региональных властей отметили, что в последний раз случай гибели человека после заражения бешенством на территории Волгоградской области фиксировался семь лет назад.



Автор: Злата Богатова

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