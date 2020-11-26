Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Волгограде пытаются спасти школьницу, зараженную бешенством

26.11.2020 14:07

Фото: arnapress.kz



Родители девочки обратились к медикам за помощью лишь спустя три месяца после того, как ее укусила инфицированная собака. К этому времени у ребенка уже начали появляться симптомы, характерные для бешенства.



Как сообщают российские СМИ, в минувшем августе девочку укусила за ногу собака. Пес позже умер, но родители школьницы не придали этому значения. Они своими силами похоронили животное, не обращаясь к специалистам.



Рана у ребенка никак не заживала, потому взрослые все же решили показать дочь медикам. К сожалению, с момента укуса прошло уже около трех месяцев. Состояние школьницы сейчас оценивается врачами как тяжелое. Учитывая, что после получения травмы девочке не оказывалась никакая помощь, остается надеяться лишь на чудо.



В минувший понедельник девочку впервые после укуса осмотрели врачи. Как только появились подозрения на бешенство, подключился Роспотребнадзор. Специалисты устанавливают всех контактных лиц, чтобы ввести им сыворотку. Кроме того, на особом контроле сейчас находятся все медики, работающие с девочкой.



Считается, что бешенство относится к неизлечимым заболеванием: если в первые часы после контакта с инфицированным животным не ввести антирабическую сыворотку, летального исхода не избежать. Однако ученые разработали т.н. Милуокский протокол, когда пациента уже после появления симптомов вводят в искусственную кому. В 2004 году так удалось спасти 15-летнюю американку.



Весной прошлого года в Норвегии впервые за 200 лет зафиксировали смерть человека от бешенства. Скончалась 24-летняя Биргитта Каллестад, вернувшаяся в Европу после отпуска на Филиппинах. Девушка, отдыхавшая там в компании друзей, приютила бездомную собаку. Вероятно, она была инфицирована через укус этого щенка.



Автор: Злата Богатова

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