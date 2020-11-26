ИнтерНовости - новости в стране и мире
Тающий в Норвегии ледник обнажил артефакты возрастом до 6000 лет
Тающий в Норвегии ледник обнажил артефакты возрастом до 6000 лет
Джонни Деппа в новой части «Фантастических тварей» заменит Мадс Миккельсен
Джонни Деппа в новой части «Фантастических тварей» заменит Мадс Миккельсен
В Волгограде пытаются спасти школьницу, зараженную бешенством
В Волгограде пытаются спасти школьницу, зараженную бешенством
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин: Ситуация в Усолье-Сибирском серьезная и неординарнаяПутин: Ситуация в Усолье-Сибирском серьезная и неординарная
Главврач Коммунарки рассказал о смертельной особенности COVID-19Главврач Коммунарки рассказал о смертельной особенности COVID-19
В Армении найден мертвым российский военныйВ Армении найден мертвым российский военный
В Волгограде пытаются спасти школьницу, зараженную бешенствомВ Волгограде пытаются спасти школьницу, зараженную бешенством
Тающий в Норвегии ледник обнажил артефакты возрастом до 6000 летТающий в Норвегии ледник обнажил артефакты возрастом до 6000 лет

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Волгограде пытаются спасти школьницу, зараженную бешенством


26.11.2020 14:07
В Волгограде пытаются спасти школьницу, зараженную бешенствомФото: arnapress.kz

Родители девочки обратились к медикам за помощью лишь спустя три месяца после того, как ее укусила инфицированная собака. К этому времени у ребенка уже начали появляться симптомы, характерные для бешенства.

Как сообщают российские СМИ, в минувшем августе девочку укусила за ногу собака. Пес позже умер, но родители школьницы не придали этому значения. Они своими силами похоронили животное, не обращаясь к специалистам.

Рана у ребенка никак не заживала, потому взрослые все же решили показать дочь медикам. К сожалению, с момента укуса прошло уже около трех месяцев. Состояние школьницы сейчас оценивается врачами как тяжелое. Учитывая, что после получения травмы девочке не оказывалась никакая помощь, остается надеяться лишь на чудо.

В минувший понедельник девочку впервые после укуса осмотрели врачи. Как только появились подозрения на бешенство, подключился Роспотребнадзор. Специалисты устанавливают всех контактных лиц, чтобы ввести им сыворотку. Кроме того, на особом контроле сейчас находятся все медики, работающие с девочкой.

Считается, что бешенство относится к неизлечимым заболеванием: если в первые часы после контакта с инфицированным животным не ввести антирабическую сыворотку, летального исхода не избежать. Однако ученые разработали т.н. Милуокский протокол, когда пациента уже после появления симптомов вводят в искусственную кому. В 2004 году так удалось спасти 15-летнюю американку.

Весной прошлого года в Норвегии впервые за 200 лет зафиксировали смерть человека от бешенства. Скончалась 24-летняя Биргитта Каллестад, вернувшаяся в Европу после отпуска на Филиппинах. Девушка, отдыхавшая там в компании друзей, приютила бездомную собаку. Вероятно, она была инфицирована через укус этого щенка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

На Москву надвигается циклон «Сара»На Москву надвигается циклон «Сара»
Полиция Парижа применила слезоточивый газ для разгона лагеря беженцевПолиция Парижа применила слезоточивый газ для разгона лагеря беженцев
Путин указал на беспрецедентный масштаб мировых проблем в 2020 годуПутин указал на беспрецедентный масштаб мировых проблем в 2020 году
В Кургане возбудили дело по факту гибели трех человекВ Кургане возбудили дело по факту гибели трех человек
Выведен на орбиту спутник для мониторинга уровня Мирового океанаВыведен на орбиту спутник для мониторинга уровня Мирового океана

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru