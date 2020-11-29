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Дэвид Линч снимет сериал для Netflix
29.11.2020 23:02
Фото: vk.com
Знаменитый американский кинематографист Дэвид Линч собирается начать работу над новым масштабным проектом для Netflix.
Создатель культового сериала "Твин Пикс" будет выступать в качестве режиссера и сценариста.
Предполагается, что съемки фильма с рабочим названием "Глициния" (Wisteria) начнутся весной 2021 года, передает Independent. Партнером Дэвида Линча будет Сабрина Сазерленд, в прошлом уже не раз сотрудничавшая с режиссером. В частности, она была исполнительным продюсером третьего сезона "Твин Пикс".
Никакой информации о сюжете нового проекта Линча пока нет. Стоит отметить, что сведения инсайдерские. Представители режиссера и стриминга официально никак не подтвердили и не опровергли слухи о подготовке к началу съемок фильма.
Напомним, три года назад Дэвид Линч запустил собственную линию ювелирных украшений, которая названа "Медитирующий глаз". Дебютная коллекция режиссера включала лишь три предмета.
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