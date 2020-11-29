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Названа причина смерти Шона Коннери


29.11.2020 20:50
Шон КоннериФото: beespoke.info
Шон Коннери

В зарубежных СМИ появились сообщения о причинах смерти легендарного британского актера Шона Коннери.

Артист скончался 31 октября, ему было девяносто лет.

Как передает портал TMZ, ссылаясь на свидетельство о смерти известного артиста, Шон Коннери умер вследствие дыхательной недостаточности, которая была спровоцирована пневмонией. Кроме того, в развитии этого состояния сыграли роль почтенный возраст актера и аритмия.

В официальном документе указаны воспаление легких, дыхательная недостаточность, возраст и нарушения сердечного ритма.

Шон Коннери скончался 31 октября в 1.30 (9.30 по Москве) в собственном доме на Багамах. Первоначально его сын лишь отмечал, что актер "некоторое время был нездоров".

Родившийся в Шотландии артист свой последний юбилей отпраздновал 25 августа. В течение творческой карьеры Коннери успел сыгратьв более чем семидесяти фильмах, включая семь картин о легендарном агенте 007.

Ранее сообщалось о смерти популярной мексиканской киноактрисы Малени Моралес. Артистка в прошлом стала хорошо знакомой российским телезрителям по многосерийным фильмам "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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