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Скончалась актриса из сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза»


22.11.2020 14:03
Скончалась актриса из сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза»Фото: imedi.ge

Ушла из жизни популярная мексиканская киноактриса Малени Моралес, ранее ставшая хорошо знакомой российским телезрителям по многосерийным фильмам "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут".

О смерти звезды сериалов в своем Twitter рассказала ассоциация актеров Мексики.

В течение своей кинокарьеры Малени Моралес успела сняться в тринадцати лентах.

Причины смерти актрисы не называются. Вместе с тем, известно, что ранее у Моралес врачи диагностировали онкологическое заболевание, сообщает РИА Новости.

Ранее в Соединенных Штатах был найден мертвым 38-летний актер Берт Беласко. Он приехал в Ричмонд, чтобы принять участие в съемках нового проекта. Артист скончался в гостинице, где снял номер и собирался выдержать необходимый период самоизоляции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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