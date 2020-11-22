|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Скончалась актриса из сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза»
22.11.2020 14:03
Фото: imedi.ge
Ушла из жизни популярная мексиканская киноактриса Малени Моралес, ранее ставшая хорошо знакомой российским телезрителям по многосерийным фильмам "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут".
О смерти звезды сериалов в своем Twitter рассказала ассоциация актеров Мексики.
В течение своей кинокарьеры Малени Моралес успела сняться в тринадцати лентах.
Причины смерти актрисы не называются. Вместе с тем, известно, что ранее у Моралес врачи диагностировали онкологическое заболевание, сообщает РИА Новости.
Ранее в Соединенных Штатах был найден мертвым 38-летний актер Берт Беласко. Он приехал в Ричмонд, чтобы принять участие в съемках нового проекта. Артист скончался в гостинице, где снял номер и собирался выдержать необходимый период самоизоляции.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|