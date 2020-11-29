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В Таиланде прошел фестиваль обезьян
29.11.2020 20:04
Фото: vokrugsveta.ru
В Таиланде состоялся традиционный фестиваль обезьян, который местные жители проводят каждый год.
В этот день для мартышек устраивается настоящее пиршество.
Праздничные столы по традиции организуют возле древнего храма, где обитает множество животных. Мартышкам предлагают разнообразные свежие фрукты, а также рис и салаты. Кроме того, для виновников торжества даже готовят тайские десерты, и зверьки не отказываются от угощения.
Фестиваль собирает немало туристов, которые с удовольствием проводят время, наблюдая за мартышками. Пообедав, они начинают играть с людьми. Жители королевства относятся к зверькам благосклонно - считается, что они способны принести удачу в бизнесе.
Ранее ученым впервые удалось подавить часть проявлений синдрома Дауна у еще не появившихся на свет мышат. Исследователи добавляли в пищу их беременных матерей апигенин - летучее вещество, вырабатываемое клетками ромашки, петрушки и ряда цитрусов.
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