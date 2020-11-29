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В Таиланде прошел фестиваль обезьян


29.11.2020 20:04
В Таиланде прошел фестиваль обезьянФото: vokrugsveta.ru

В Таиланде состоялся традиционный фестиваль обезьян, который местные жители проводят каждый год.

В этот день для мартышек устраивается настоящее пиршество.

Праздничные столы по традиции организуют возле древнего храма, где обитает множество животных. Мартышкам предлагают разнообразные свежие фрукты, а также рис и салаты. Кроме того, для виновников торжества даже готовят тайские десерты, и зверьки не отказываются от угощения.

Фестиваль собирает немало туристов, которые с удовольствием проводят время, наблюдая за мартышками. Пообедав, они начинают играть с людьми. Жители королевства относятся к зверькам благосклонно - считается, что они способны принести удачу в бизнесе.

Ранее ученым впервые удалось подавить часть проявлений синдрома Дауна у еще не появившихся на свет мышат. Исследователи добавляли в пищу их беременных матерей апигенин - летучее вещество, вырабатываемое клетками ромашки, петрушки и ряда цитрусов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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