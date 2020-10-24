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Ученые смогли частично избавить мышей от синдрома Дауна


24.10.2020 23:05
Ученые смогли частично избавить мышей от синдрома ДаунаФото: vk.com

Ученым впервые удалось подавить часть проявлений синдрома Дауна у еще не появившихся на свет мышат, передает ТАСС. Биологи намерены продолжать испытания на других лабораторных животных, отмечается в статье, которая появилась в научном журнале American Journal of Human Genetics.

Ученые впервые смогли частично избавить мышат от проявлений синдрома Дауна, добавляя в пищу их беременных матерей апигенин. Так называется летучее вещество, вырабатываемое клетками ромашки, петрушки и ряда цитрусов. Как отмечают специалисты, им удалось добиться того, что у будущих детенышей этих мышей "исчезли многие дефекты развития мозга".

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что после появления мышат на свет были существенно улучшены их умственные способности. Как полагают ученые, апигенин в будущем можно будет использовать для лечения синдрома Дауна.

Синдром Дауна является одной из наиолее распространенных причин слабоумия, а также других проблем с работой мозга у людей. У носителей данного синдрома умственное развитие страдает вследствие того, что в их ДНК содержится три, а не две копии 21-й хромосомы. В результате оказывается нарушенной деятельность генов, отвечающих за формирование и работу мозга.

В последние годы генетикам и нейрофизиологам уже удалось выявить ряд генов и "проблемных" участков мозга, в которых при синдроме Дауна фиксируются самые серьезные нарушения. Исследователи надеются в будущем создать генную терапию или открыть лекарства, способные исправлять или подавлять эти нарушения, чтобы дети могли нормально развиваться.

Ранее исследователи из Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) и их коллеги из других российских учреждений смогли открыть природный антибиотик, который способен подавлять устойчивость патогенов к лекарствам. Ученые открыли свойства пептида эмерициллипсин А, полученного из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina. По мнению специалистов, он воздействует на способность бактерий к образованию биопленок, после чего они теряют устойчивость к лекарственным препаратам.

Автор: Злата Богатова

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