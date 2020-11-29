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В космосе избежали столкновения российский и индийский спутники


29.11.2020 11:04
В космосе избежали столкновения российский и индийский спутникиФото: integral-russia.ru

Сближение российского и индийского космических аппаратов было зафиксировано главным информационно-аналитическим центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП).

О случившемся рассказала пресс-служба "Роскосмоса".

Как стало известно, удалось предотвратить столкновение спутников России и Индии. В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" пояснили, что речь идет об отечественном аппарате "Канопус-В" и зарубежном CARTOSAT 2 F. Потенциально опасное сближение спутников российские специалисты зафиксировали 27 ноября в 04:49 по Москве. Как свидетельствуют расчеты ГИАЦ АСПОС ОКП, в тот момент аппараты разделяло лишь 224 метра.

Со ссылкой на сообщение пресс-службы "Роскосмоса" СМИ отмечают, что оба спутника сейчас активны, они используются в целях дистанционного зондирования нашей планеты. Вес российского аппарата - порядка 450 кг, а индийского — примерно 700 кг.

Ранее специалистам NASA удалось наладить потерянную связь с зондом "Вояджер-2". Станция DSS 43 была успешно введена в эксплуатацию после завершения ремонтных мероприятий в конце минувшего октября. Вскоре пресс-служба Лаборатории реактивного движения американского ведомства проинформировала о том, что принял сигнал, который был в тестовом режиме отправлен на космический зонд. По данным ведомства, это свидетельствовало о том, что зонд "Вояджер-2" смог получить "вызов", после чего "выполнил команды".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 159

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