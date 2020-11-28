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Скончался клавишник группы «Дюна» Андрей Апухтин
28.11.2020 15:46
Фото: 24smi.org
Группа «Дюна»
О смерти Андрея Апухтина, который был клавишником известной российской группы "Дюна", рассказала супруга солиста Виктора Рыбина Наталья Сенчукова.
Грустное известие появилось на странице артистки в Instagram в минувшую пятницу, 27 ноября.
По словам Натальи Сенчуковой, группа "Дюна" понесла невосполнимую утрату. Сообщив о кончине Андрея Апухтина, певица назвала его "замечательным человеком и музыкантом".
Информации о причинах смерти музыканта нет. Сенчукова об этом писать не стала. Лишь отреагировав на комментарий одного из своих подписчиков, она отметила, что причиной кончины Апухтина не является коронавирус
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