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Немецкий вирусолог озвучил новую версию о причинах пандемии


27.11.2020 20:36
Немецкий вирусолог озвучил новую версию о причинах пандемииФото: defense.gov

Как заявил вирусолог Александр Кекуле, причиной пандемии нового коронавируса можно считать то, что в Италии ранее не восприняли всерьез эту инфекцию, позволив ей распространяться и мутировать.

Своим мнением немецкий ученый поделился в эфире телевизионного канала ZDF.

По словам Александра Кекуле, сейчас в мире продолжает распространяться итальянский штамм SARS-CoV-2. Этот вид возбудителя на текущий момент доминирует над уханьской разновидностью. В связи с мутацией, которая произошла в его S-белке, новый штамм является более заразным, заявил вирусолог. Он пояснил, что именно такой возбудитель выявляется сейчас у 99% пациентов с COVID-19 в разных странах мира.

Говоря о причинах коронавирусной пандемии, ученый указал на то, что власти стран Европы и общественность минувшей весной недооценили угрозу этого заболевания. Практически проигнорировав предупреждения специалистов об опасности нового коронавируса, они позволили SARS-CoV-2 распространяться по всей территории Италии. В результате возбудитель смог мутировать, адаптируясь к человеческому организму.

Ранее представитель ВОЗ Франк Конингс поделился мнением о том, как вирус SARS-CoV-2 мог передаться человеку. Вероятно, это произошло через промежуточное животное или даже несколько их видов, допустил специалист.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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