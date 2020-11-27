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Немецкий вирусолог озвучил новую версию о причинах пандемии
27.11.2020 20:36
Фото: defense.gov
Как заявил вирусолог Александр Кекуле, причиной пандемии нового коронавируса можно считать то, что в Италии ранее не восприняли всерьез эту инфекцию, позволив ей распространяться и мутировать.
Своим мнением немецкий ученый поделился в эфире телевизионного канала ZDF.
По словам Александра Кекуле, сейчас в мире продолжает распространяться итальянский штамм SARS-CoV-2. Этот вид возбудителя на текущий момент доминирует над уханьской разновидностью. В связи с мутацией, которая произошла в его S-белке, новый штамм является более заразным, заявил вирусолог. Он пояснил, что именно такой возбудитель выявляется сейчас у 99% пациентов с COVID-19 в разных странах мира.
Говоря о причинах коронавирусной пандемии, ученый указал на то, что власти стран Европы и общественность минувшей весной недооценили угрозу этого заболевания. Практически проигнорировав предупреждения специалистов об опасности нового коронавируса, они позволили SARS-CoV-2 распространяться по всей территории Италии. В результате возбудитель смог мутировать, адаптируясь к человеческому организму.
Ранее представитель ВОЗ Франк Конингс поделился мнением о том, как вирус SARS-CoV-2 мог передаться человеку. Вероятно, это произошло через промежуточное животное или даже несколько их видов, допустил специалист.
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