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Президент Бразилии заявил, что не будет прививаться от COVID-19
27.11.2020 19:57
Фото: vk.com
По словам бразильского лидера Жаира Болсонару, он не намерен прививаться против коронавирусной инфекции.
Глава государства говорил на эту тему, выступая по телевидению.
Как заявил Жаир Болсонару, он не собирается прививаться от коронавируса, и это его законное право. Президент при этом подчеркнул, что не намерен заставлять сограждан в обязательном порядке проходить вакцинацию.
Выступая по государственному телевидению, бразильский лидер вновь скептически высказался о рекомендациях носить медицинские маски в общественных местах, чтобы не допустить распространения COVID-19.
На текущий момент в Бразилии было зарегистрировано 6 204 220 положительных тестов на коронавирус. Как указано на сайте минздрава страны, за последние сутки прирост выявленных заражений составил 37 614.
Ранее стало известно о белорусской семье, которая два месяца пряталась в лесу от прививки от COVID-19. Жители деревни Задворье оборудовали временное пристанище в Налибокской пуще, куда отправились с двумя детьми, 12 и 17 лет, еще в начале сентября.
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