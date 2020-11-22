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Семья белорусов с детьми два месяца пряталась в лесу от прививки от COVID-19
22.11.2020 17:56
Фото: vk.com
36-летние супруги еще в начале осени отправились в лес, чтобы спастись от "чипирования", которому их якобы могли подвергнуть во время вакцинации от коронавируса. Жители белорусской деревни Задворье оборудовали временное пристанище в Налибокской пуще, где и прожили более двух с половиной месяцев.
Не желая прививаться от нового коронавируса, жители деревни Задворье Столбцовского района Минской области отправились в лес с двумя детьми, 12 и 17 лет. Как рассказали представители МВД Белоруссии, 36-летние супруги оборудовали в Налибокской пуще временное пристанище, где проживали с 6 сентября. Как оказалось, семейство намеревалось таким образом избежать "чипирования", которому их якобы могли подвергнуть во время вакцинации от COVID-19.
Уходя из дома, семья оставила записку, сообщив о том, что все они отправляются "путешествовать по большой стране". Однако правоохранительные органы приступили к поискам родителей и их детей. В результате в милицию поступил сигнал от жителей деревни Бор Новогрудского района, которые увидели женщину, подходящую под описание в ориентировках. Она заходила в местный магазин, чтобы приобрести продукты.
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