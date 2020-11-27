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СКР взял под контроль расследование дела о стрельбе в школе НальчикаСКР взял под контроль расследование дела о стрельбе в школе Нальчика

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СКР взял под контроль расследование дела о стрельбе в школе Нальчика


27.11.2020 17:32
СКР взял под контроль расследование дела о стрельбе в школе НальчикаФото: dixinews.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с инцидентом, который сегодня, 27 ноября, произошел в одной из школ Нальчика.

Как информирует пресс-служба ведомства, обстоятельства случившегося сейчас уже выясняют правоохранительные органы Кабардино-Балкарии.

По данным российских СМИ, стрельба произошла во время потасовки, которая началась из-за конфликта педагога и ученика восьмого класса. На учителя истории напали двое знакомых школьника, после чего мужчина решил взять в руки оружие в целях самозащиты.

ЧП зафиксировано в лицее № 2, куда явились двое мужчин, чтобы "разобраться" с педагогом. По их мнению, учитель якобы мог притеснять одного из восьмиклассников. Полиция уже установила, что один из посетителей - друг школьника, второй - его родственник.

Визитеры напали на педагога с кулаками, после чего тот поспешил достать травматический пистолет, которое находилось в его автомобиле. Учитель успел сделать из него несколько выстрелов, ранив одного из нападавших.

Травмированного историка после инцидента доставили в больницу. По данным ряда источников, сейчас он находится в реанимации. Обстоятельства случившегося выясняются в рамках уголовного дела, которое следственные органы уже возбудили по факту драки со стрельбой в учебном заведении.

Автор: Злата Богатова

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