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В Якутии задержали ректора агротехнологического университета


26.11.2020 07:44
В Якутии задержали ректора агротехнологического университетаФото: tobolsk.info

По делу о мошенничестве в крупных размерах и злоупотреблении служебными полномочиями в Якутии задержали ректора Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ).

Информация поступила от представителей местной прокуратуры.

Уголовное дело по соответствующим статьям было возбуждено после того, как вуз проверяла прокуратура. В пресс-службе регионального надзорного ведомства пояснили, что мероприятия осуществлялись совместно с МВД и Управлением ФСБ по Республике Саха (Якутия).

По итогам проверки соблюдения бюджетного законодательства были зафиксированы факты, свидетельствующие о мошенничестве, которое совершалось группой лиц по предварительному сговору. Они использовали при этом свое служебное положение, сумма причиненного в результате их действий ущерба является особо крупной.

Установлено, что незаконная деятельность осуществлялась с 2016 года и вплоть до последнего времени. По данным прокуратуры, вуз получил из федерального бюджета свыше 250 млн рублей, которые предназначались для обучения 136 несуществующих студентов.

В ведомстве пояснили, что с текущего года проект финансировался в рамках нацпрограммы "Образование". Учащиеся, данные которых указывались в отчетной документации, в действительности никогда не обучались в АГАТУ. Средства, перечисленные из казны, злоумышленники незаконно расходовали на некие другие цели.

АГАТУ является базовым вузом Минсельхоза РФ, где осуществляется подготовка специалистов, которым предстоит трудиться на Севере. Более четырех тысяч учащихся получают образование на различных факультетах, включая инженерный, агротехнологический, ветеринарный и экономический.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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