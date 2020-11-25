|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Оренбургской области двое детей попали под поезд
25.11.2020 21:32
Фото: vagon.by
Приволжское СУ на транспорте СКР приступило к проверке после ЧП на железнодорожном вокзале Бугуруслана, где под колесами поезда погиб ребенок из многодетной семьи, еще один получил тяжелые ранения.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Как рассказал официальный представитель регионального ведомства, трагедия случилась сегодня, 25 ноября, в 06:28 по московскому времени. Два мальчика оказались под колесами поезда No 2050 на участке 1 276-м км пути, в районе железнодорожного вокзала города Бугуруслан.
Установлено, что двое братьев, девяти и десяти лет, направлялись в школу. Пытаясь сократить путь, мальчики решили пересечь железнодорожные пути в неположенном месте. Дождавшись, когда проедет один поезд, они не увидели другой поезд из-за сильного снегопада.
Машинист, заметив школьников, подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но ему не удалось предотвратить трагедию. В результате дети получили травмы, от которых один мальчик скончался. Его брата на скорой доставили в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего ребенка врачи оценивают как тяжелое.
По данным прокуратуры Оренбургской области, попавшие в беду дети - родные братья. Школьники воспитываются в многодетной семье. К проверке также приступила Бугурусланская межрайонная прокуратура. Представители ведомства намерены дать оценку действиям, которые школа и полицейские проводили с этой семьей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|