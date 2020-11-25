Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Оренбургской области двое детей попали под поезд

25.11.2020 21:32

Фото: vagon.by



Приволжское СУ на транспорте СКР приступило к проверке после ЧП на железнодорожном вокзале Бугуруслана, где под колесами поезда погиб ребенок из многодетной семьи, еще один получил тяжелые ранения.



Обстоятельства случившегося выясняются.



Как рассказал официальный представитель регионального ведомства, трагедия случилась сегодня, 25 ноября, в 06:28 по московскому времени. Два мальчика оказались под колесами поезда No 2050 на участке 1 276-м км пути, в районе железнодорожного вокзала города Бугуруслан.



Установлено, что двое братьев, девяти и десяти лет, направлялись в школу. Пытаясь сократить путь, мальчики решили пересечь железнодорожные пути в неположенном месте. Дождавшись, когда проедет один поезд, они не увидели другой поезд из-за сильного снегопада.



Машинист, заметив школьников, подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но ему не удалось предотвратить трагедию. В результате дети получили травмы, от которых один мальчик скончался. Его брата на скорой доставили в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего ребенка врачи оценивают как тяжелое.



По данным прокуратуры Оренбургской области, попавшие в беду дети - родные братья. Школьники воспитываются в многодетной семье. К проверке также приступила Бугурусланская межрайонная прокуратура. Представители ведомства намерены дать оценку действиям, которые школа и полицейские проводили с этой семьей.



Автор: Злата Богатова

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