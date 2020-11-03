Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Марадона успешно прооперирован из-за субдуральной гематомы

11:05

Фото: mogilev.online



В Аргентине перенес операцию бывший игрок и тренер сборной страны по футболу Диего Марадона.



Врачи диагностировали у спортсмена, которому 30 октября исполнилось 60 лет, субдуральную гематому. В результате специалисты приняли решение о необходимости проведения вмешательства.



Как передает ТАСС со ссылкой на латиноамериканские средства массовой информации, операция прошла успешно.



Накануне, 3 ноября, стало известно о том, что Марадону из больницы в городе Ла-Плата, куда он попал днем ранее, доставили в столичную клинику из-за необходимости проведения срочной операции. Пока спортсмен находился в Ла-Плате, ему провели томографию головного мозга. Исследование показало наличие скопления крови.



При этом личный врач легендарного футболиста подчеркивал, что госпитализация не была экстренной. По его словам, Марадона лишь проходил обычный медицинский осмотр, во время которого выяснились некоторые нюансы.



По данным аргентинских СМИ, в последнее время футболист страдал от проблем со сном. Кроме того, "он целую неделю грустил, отказывался принимать пищу", сообщал журналистам представитель экс-капитана сборной Аргентины. В результате появились публикации о том, что легенду мирового футбола будут лечить от депрессии.



Ранее Марадона рассказал, что вынужден самоизолироваться после контакта с человеком, который заразился корнавирусом.



Автор: Злата Богатова

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