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Суд по делу MH17 не намерен рассматривать альтернативные версии крушения
25.11.2020 19:43
Фото: vk.com
В ходе судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году будут рассматриваться лишь версии, представленные судебными следователями.
Каким-либо альтернативным вариантам внимание уделяться не будет, передает агентство "Интерфакс".
По словам одного из судей, у защиты нет задачи доказывать "правильность альтернативных сценариев" катастрофы. Судья при этом добавил, что адвокатам необходимо лишь попытаться доказать, что лишены оснований конкретные обвинения, которые ранее были предъявлены их подзащитному.
Председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс объявил о приостановлении процесса до 1 февраля 2021 года, передает ТАСС.
Крушение самолета Boeing 777, который из Амстердама следовал в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года на территории Донецкой области Украины. Жертвами катастрофы стали тогда все, кто находился на борту лайнера - 283 пассажира и 15 членов экипажа.
Летом прошлого года власти Малайзии сообщили о попытках США и Украины завладеть черными ящиками MH17 после катастрофы. Как заявил полковник Мохамад Сакри, который осуществлял руководство операцией Совета национальной безопасности Малайзии после крушения лайнера, его коллегами была осуществлена секретная операция. В результате представители Куала-Лумпура смогли получить бортовые самописцы разбившегося в Донбассе самолета.
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