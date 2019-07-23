Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Малайзии сообщили о попытках США и Украины завладеть черными ящиками MH17

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Фото: infovoronezh.ru



Как заявил полковник Мохамад Сакри, который осуществлял руководство операцией Совета национальной безопасности Малайзии после крушения лайнера, представители Соединенных Штатов и Украины предпринимали попытки завладеть черными ящиками разбившегося в Донбассе в 2014 году самолета.



Интервью с представителем военного руководства Малайзии вошло в документальный фильм, созданный голландским режиссером Макса фон дер Верффа. Материал был размещен на портале YouTube 20 июля, однако лишь сейчас в прессе начали обсуждать слова полковника.



Как заявил малайзийский военный, его коллегами была осуществлена секретная операция, в результате которой в их распоряжении оказались бортовые самописцы разбившегося в Донбассе Лайнера. По словам Сакри, чтобы первыми быть на месте катастрофы, состоялась тайная поездка, в ходе которой проводились переговоры с представителями местного ополчения.



Вскоре после того, как черные ящики были уже у малайзийской стороны, в Сакри приходили агенты ФБР. По словам полковника, они выражали желание ознакомиться с материалами. При этом представители киевского руководства пытались "заставить" малазийцев оставить черные ящики им.



Режиссер также пообщался с малайзийским премьером Махатхиром Мохамадом, который заявил о том, что ведущая разбирательство Совместная следственная группа (JIT, ССГ) фактически игнорирует его страну и все данные, имеющиеся в их распоряжении. В действительности они "не смотрят на причины аварии", так как ранее приняли решение обвинить во всем Россию, подчеркнул он.



Ранее Махатхир Мохамад уже выражал сомнения в причастности РФ к авиакатастрофе, которая произошла на востоке Украины. По мнению иностранного политика, прокомментировавшего отчет ССГ, у них нет никаких неопровержимых доказательств.



Автор: Злата Богатова

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