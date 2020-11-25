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В Кургане возбудили дело по факту гибели трех человек
25.11.2020 12:30
Фото: sledcom.ru
Следственные органы Курганской области по итогам проверки возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, в том числе, 16-летнего подростка.
По предварительным данным, в жилом строении произошел взрыв бытового газа.
Как передают региональные СМИ со ссылкой на представителей СУ СКР по Курганской области, погибли члены одной семьи. Среди жертв трагедии - 16-летний подросток.
В ведомстве пояснили, что ЧП случилось в ночь на 24 ноября в одноэтажном строении, которое включало в себя гаражный бокс и жилую пристройку из нескольких помещений. Причины взрыва бытового газа сейчас выясняют специалисты.
Уголовное дело по итогам проверки возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В рамках начатого расследования предполагается проверить документацию, связанную с подключением этого строения к газооборудованию.
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