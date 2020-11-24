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Названы люди, мешающие выходу на плато
11:56
Фото: modscheats.ru
Все, кто игнорирует рекомендации специалистов и не выполняет соответствующие требования властей, препятствуют выходу на плато, мешая в борьбе с распространением коронавируса. С таким заявлением в интервью радио Sputnik выступил руководитель Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
По мнению инфекциониста, чтобы решить создавшуюся проблему, властям стоит активнее вести просветительскую работу. Кроме того, необходимо увеличить размер штрафов за нарушение предписанных санитарных мер, считает Георгий Викулов.
Как пояснил директор НИЦ, к просветительским мероприятиям нужно подключать "актеров и известных людей", при этом не стоит "запугивать всех". Требуется доступным языком разъяснить, почему в данный период следует "соблюдать все эти меры профилактики".
Специалист также отметил, что перед тем, как выписывать нарушителям штрафы, необходимо предупреждать их об ответственности за несоблюдение антикоронавирусных ограничений.
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