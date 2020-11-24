Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве ликвидирована ячейка ИГ, члены которой планировали теракты

11:26

Фото: tvzvezda.ru



Сотрудниками ФСБ пресечена деятельность ячейки "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой экстремистской группировки официально запрещена в РФ).



Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, члены группы планировали теракты и вербовали новых участников.



По данным ЦОС, члены ликвидированной ячейки могли готовить террористические атаки в Москве и на территории Владимирской области. Деятельность группы пресечена, задержан один из членов группы. Сколько всего человек могло входить в преступное объединение, пока не уточняется.



В рамках уголовного дела, которое возбудили по статье о преступлении террористической направленности, под Владимиром был задержан выходец из одного из государств Центральной Азии, указывается в официальном сообщении центра. Более подробной информации о личности подозреваемого из официальных источников пока не поступало.



По местам пребывания радикальных исламистов уже проведены обыски, в ходе которых силовики обнаружили и изъяли кустарно изготовленное взрывное устройство. Оно было начинено поражающими элементами. Кроме того, правоохранители нашли и ряд иных предметов и документов, представляющих значение для расследования.



Представители ФСБ пояснили, что члены ячейки также занимались вовлечением в ряды экстремистов новых участников и оказывали террористам финансовую поддержку.



Автор: Злата Богатова

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