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В Москве ликвидирована ячейка ИГ, члены которой планировали теракты
11:26
Фото: tvzvezda.ru
Сотрудниками ФСБ пресечена деятельность ячейки "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой экстремистской группировки официально запрещена в РФ).
Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, члены группы планировали теракты и вербовали новых участников.
По данным ЦОС, члены ликвидированной ячейки могли готовить террористические атаки в Москве и на территории Владимирской области. Деятельность группы пресечена, задержан один из членов группы. Сколько всего человек могло входить в преступное объединение, пока не уточняется.
В рамках уголовного дела, которое возбудили по статье о преступлении террористической направленности, под Владимиром был задержан выходец из одного из государств Центральной Азии, указывается в официальном сообщении центра. Более подробной информации о личности подозреваемого из официальных источников пока не поступало.
По местам пребывания радикальных исламистов уже проведены обыски, в ходе которых силовики обнаружили и изъяли кустарно изготовленное взрывное устройство. Оно было начинено поражающими элементами. Кроме того, правоохранители нашли и ряд иных предметов и документов, представляющих значение для расследования.
Представители ФСБ пояснили, что члены ячейки также занимались вовлечением в ряды экстремистов новых участников и оказывали террористам финансовую поддержку.
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