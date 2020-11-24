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Полиция Парижа применила слезоточивый газ для разгона лагеря беженцев
24.11.2020 18:54
Фото: akipress.org
В центре Парижа сотрудники полиции использовали слезоточивый газ для разгона стихийного лагеря беженцев.
Как передает France 24, силовики начали сносить палатки в ночь на вторник.
Вскоре после того, как полиция приступила к эвакуации сотен палаток на площади Республики, был использован слезоточивый газ, пишут французские СМИ.
Стихийно возникший лагерь появился в центре Парижа около недели назад. Большинство проживавших там людей являются беженцами из Афганистана. Они разбили палатки после сноса временных убежищ в северной части города.
Отмечается, что неделю назад власти французской столицы приняли решение демонтировать палаточный лагерь беженцев, однако им не предоставили никаких других мест. В результате отчаявшиеся люди переместились на площадь Республики, где появились сотни палаток.
Глава МВД Франции Жерар Дарманен, прокомментировав видеокадры с места разгона беженцев, заявил, что они его шокировали. Министр отметил, что в связи с этим намерен запросить у столичной полиции доклад о ее действиях ее сотрудников.
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