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Власти Красноярского края запретили банкеты и корпоративы в кафе
23.11.2020 21:36
Фото: bizmast.ru
Новые ограничения вступают в силу во вторник, 24 ноября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
С начала ноября на территории Красноярского края уже действует запрет на организацию свадеб и юбилеев.
Во вторник вступает в силу запрет на проведение банкетов и корпоративов в заведениях общепита в Красноярском крае, информирует пресс-служба местного правительства. Как стало известно, соответствующий указ губернатор региона Александр Усс подписал в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Согласно данным официальной статистики, по состоянию на 23 ноября, в Красноярском крае было выявлено уже около 32,9 тыс. случаев заражения COVID-19. Подавляющее большинство зараженных - свыше 26,3 тыс. - уже признаны выздоровевшими, скончались 955 пациентов.
Напомним, около недели назад новые жесткие ограничения, объявленные в рамках борьбы с распространением коронавируса, начали действовать на территории Бурятии.
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