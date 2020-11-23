ИнтерНовости - новости в стране и мире
Пашинян поблагодарил Шойгу за поддержку
Пашинян поблагодарил Шойгу за поддержку
Медведев выиграл Итоговый турнир ATP и стал 4-м в мировом рейтинге
Медведев выиграл Итоговый турнир ATP и стал 4-м в мировом рейтинге
Ученые раскрыли тайны роскошного дворца Калигулы
Ученые раскрыли тайны роскошного дворца Калигулы
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Эксперт Роспотребнадзора назвала самый грозный симптом коронавирусаЭксперт Роспотребнадзора назвала самый грозный симптом коронавируса
Власти Красноярского края запретили банкеты и корпоративы в кафеВласти Красноярского края запретили банкеты и корпоративы в кафе
В Карабахе при взрыве мины ранен миротворец из РФВ Карабахе при взрыве мины ранен миротворец из РФ
Главу дагестанского ОМВД обвиняют по делу о терактах в МосквеГлаву дагестанского ОМВД обвиняют по делу о терактах в Москве
В России за сутки выявили более 25 тыс. зараженных коронавирусомВ России за сутки выявили более 25 тыс. зараженных коронавирусом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Власти Красноярского края запретили банкеты и корпоративы в кафе


23.11.2020 21:36
Власти Красноярского края запретили банкеты и корпоративы в кафеФото: bizmast.ru

Новые ограничения вступают в силу во вторник, 24 ноября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

С начала ноября на территории Красноярского края уже действует запрет на организацию свадеб и юбилеев.

Во вторник вступает в силу запрет на проведение банкетов и корпоративов в заведениях общепита в Красноярском крае, информирует пресс-служба местного правительства. Как стало известно, соответствующий указ губернатор региона Александр Усс подписал в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Согласно данным официальной статистики, по состоянию на 23 ноября, в Красноярском крае было выявлено уже около 32,9 тыс. случаев заражения COVID-19. Подавляющее большинство зараженных - свыше 26,3 тыс. - уже признаны выздоровевшими, скончались 955 пациентов.

Напомним, около недели назад новые жесткие ограничения, объявленные в рамках борьбы с распространением коронавируса, начали действовать на территории Бурятии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

В Минске задержан врач, рассказавший СМИ о смерти оппозиционераВ Минске задержан врач, рассказавший СМИ о смерти оппозиционера
Голикова сообщила о росте показателя заболеваемости COVID-19 в РФ в 2,5 разаГоликова сообщила о росте показателя заболеваемости COVID-19 в РФ в 2,5 раза
Пашинян поблагодарил Шойгу за поддержкуПашинян поблагодарил Шойгу за поддержку
Эксперт Роспотребнадзора назвала самый грозный симптом коронавирусаЭксперт Роспотребнадзора назвала самый грозный симптом коронавируса
Власти Красноярского края запретили банкеты и корпоративы в кафеВласти Красноярского края запретили банкеты и корпоративы в кафе

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru