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Власти Бурятии объявили двухнедельный локдаун
17:11
Фото: pointville.ag
На территории Бурятии с сегодняшнего дня, 16 ноября, начали действовать жесткие ограничения, объявленные в рамках борьбе с распространением коронавируса.
Согласно решению местных властей, из-за COVID-19 на две недели прекращают работу предприятия общепита, закрываются торговые центры и кинотеатры, а также салоны красоты.
Как указано в сообщении на официальном сайте правительства республики, вводимые меры не затрагивают объекты общественного питания, которые находятся в отелях и других местах коллективного размещения. Речь идет об услугах, которые предоставляются лишь для проживающих, а также работников каких-либо организаций.
В рамках борьбы с распространением коронавируса в Бурятии на две недели приостановят работу различные объекты розничной торговли, а также торговые центры и комплексы, включая зоны отдыха, аттракционы и иного рода развлекательные заведения. На время будут закрыты кинотеатры, бани, сауны и салоны красоты.
Как заявил главы Бурятии Алексей Цыденов, предполагается, что ограничения будут действовать лишь в период до 30 ноября. Затем власти не намерены продлевать срок действия этих мер. По словам Цыденова, сейчас очень важно "переломить рост заболеваемости в сторону снижения".
Ранее в России были утверждены новые правила для контактировавших с больными коронавирусом, срок действий которых рассчитан на период вплоть до 1 января 2022 года.
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