Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Главу дагестанского ОМВД обвиняют по делу о терактах в Москве

23.11.2020 18:27

Фото: vk.com



Следственный комитет РФ уже предъявил обвинение главе отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву.



Высокопоставленный полицейский является фигурантом уголовного дела, связанного с террористическими атаками в метро Москвы 29 марта 2010 года.



Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, Гази Исаеву, ранее задержанному в Дагестане, уже предъявили обвинение. По версии следствия, в 2010 году он мог оказывать пособничество террористам, которые осуществили атаки в Москве на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры".



По словам Петренко, в распоряжении следствия имеются данные о том, что в прошлом начальник ОМВД не раз лично перевозил главарей различных структурных подразделений преступной организации "Имарат Кавказ" (деятельность этой экстремистской группировки официально запрещена в России). Кроме того, Исаев вез на автомобиле одну из смертниц на автостанцию, расположенную неподалеку от Кизляра. Оттуда молодая женщина, на теле которой было закреплено кустарно изготовленное взрывное устройство, направилась в российскую столицу.



В скором времени Исаева могут доставить в столицу, сообщают российские СМИ.



Трагедия в метро Москвы случилась утром 29 марта 2010 года. Одновременно прогремели два взрыва, совершенные смертницами. Одна из террористок привела в действие бомбу на станции "Лубянка", другая - на "Парке культуры". Жертвами инцидента тогда стали сорок пассажиров, более полутора сотен получили ранения. Потерпевшими по делу, которое возбудили по факту ЧП, признали в общей сложности 168 человек.



Автор: Злата Богатова

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