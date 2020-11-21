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В Орловской области 4 человека погибли в ДТП


21.11.2020 13:33
В Орловской области 4 человека погибли в ДТПФото: vk.com

Четыре человека стали жертвами лобового столкновения автомобилей в Орловской области, сообщает региональный главк МВД.

Смертельная авария случилась накануне, 20 ноября. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты.

Как стало известно, ДТП зафиксировано на дороге Орел - Новосиль. По данным регионального полицейского главка, в ходе предварительной проверки было установлено, что водитель Opel Insignia допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

В результате транспортное средство лоб в лоб столкнулось с автомобилем Renault. От полученных травм на месте погибли водитель первой машины и трое его пассажиров.

В полиции пояснили, что жертвами аварии стали две женщины и 8-летняя девочка. В салоне автомобиля также находилась 11-летняя девочка. С травмами ее доставили в ближайшую больницу. Сведений о состоянии ребенка из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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