|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Тарантино напишет книгу по мотивам фильма «Однажды в Голливуде»
21.11.2020 13:22
Фото: line-scdn.net
Фильм «Однажды в Голливуде»
Известный американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Квентин Тарантино собирается написать книги по мотивам своего фильма "Однажды в Голливуде".
Кинематографист уже подписал соответствующий контракт с издательством HarperCollins.
Как указано на официальном сайте издательского дома, по условиям этого контракта, Квентину Тарантино предстоит создать две книги. Одна из них будет представлять собой художественное произведение, сюжет которого связан с фильмом "Однажды в Голливуде", вышедшим на экраны в прошлом году.
Предполагается, что в романе Тарантино расскажет о предыстории главных персонажей, которых сыграли Леонардо Ди Капиро и Брэд Питт. По данным издательства, читатели смогут узнать о судьбе бывшей звезды вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута летом следующего года.
Вторая книга Тарантино, которую издаст HarperCollins, будет называться "Кинематографические спекуляции". Этот научно-популярный роман будет посвящен тому, как Тарантино погружался в мир кинематографа 70-х годов прошлого века.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|