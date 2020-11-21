Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Тарантино напишет книгу по мотивам фильма «Однажды в Голливуде»

21.11.2020 13:22

Фото: line-scdn.net

Фильм «Однажды в Голливуде»



Известный американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Квентин Тарантино собирается написать книги по мотивам своего фильма "Однажды в Голливуде".



Кинематографист уже подписал соответствующий контракт с издательством HarperCollins.



Как указано на официальном сайте издательского дома, по условиям этого контракта, Квентину Тарантино предстоит создать две книги. Одна из них будет представлять собой художественное произведение, сюжет которого связан с фильмом "Однажды в Голливуде", вышедшим на экраны в прошлом году.



Предполагается, что в романе Тарантино расскажет о предыстории главных персонажей, которых сыграли Леонардо Ди Капиро и Брэд Питт. По данным издательства, читатели смогут узнать о судьбе бывшей звезды вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута летом следующего года.



Вторая книга Тарантино, которую издаст HarperCollins, будет называться "Кинематографические спекуляции". Этот научно-популярный роман будет посвящен тому, как Тарантино погружался в мир кинематографа 70-х годов прошлого века.



Автор: Злата Богатова

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