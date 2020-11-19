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Женская сеть myJulia.ru
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В Тбилиси захватили заложников
17:23
Фото: sm-news.ru
В одном из офисов микрофинансовой организации неизвестный удерживает девять человек, рассказал начальник патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе.
Власти призывают СМИ не вести прямые трансляции с места ЧП, чтобы не подвергать риску мирных жителей и правоохранителей.
Как передает информационное агентство Interpressnews, ЧП случилось на проспекте Церетели. Со ссылкой на источники в полиции города уточняется, что в помещение микрофинансовой организации MBC ворвался неизвестный и захватил несколько человек в заложники.
В МВД Грузии подтвердили сведения об инциденте. Правоохранители сейчас оцепили территорию вокруг офиса микрофинансовой организации. Обстоятельства случившегося выясняются. Данных о требованиях захватчика пока нет, заявил журналистам начальник патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе.
Рассказав о случившемся, Сирадзе обратился к местным телеканалам с призывом прекратить прямые репортажи с места происшествия, чтобы не создавать помех полиции, а также не подвергать риску жизни жителей и сотрудников правоохранительных органов.
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