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Россиян попросили не посещать общественные места без необходимости


19.11.2020 22:10
Россиян попросили не посещать общественные места без необходимостиФото: pronedra.ru

Руководитель Роспотребнадзора обратилась к гражданам РФ с призывом пока отказаться от посещений общественных мест без необходимости.

Как подчеркнула глава Федеральной службы Анна Попова, соблюдать необходимые меры нужно, чтобы избежать локдауна из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

По словам Анны Поповой, в российских регионах не отмечается взрывной рост количества инфицированных COVID. Вместе с тем, становится очевидно, что в целом по стране ситуация с коронавирусом достаточно серьезная.

Глава Роспотребнадзора говорила на эту тему в эфире передачи "Вести", которая выходит на телеканале "Россия 1". Попова обратилась к россиянам с призывом пока не посещать общественные места без серьезной необходимости. Следует "поберечь себя и близких", добавила она.

Согласно последним официальным данным, за минувшие сутки в России было выявлено более 23 тыс. новых случаев заражения COVID, скончались 63 человека с подтвержденным диагнозом. Оба показателя стали рекордно высокими за весь период с начала пандемии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

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