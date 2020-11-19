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Россиян попросили не посещать общественные места без необходимости
19.11.2020 22:10
Фото: pronedra.ru
Руководитель Роспотребнадзора обратилась к гражданам РФ с призывом пока отказаться от посещений общественных мест без необходимости.
Как подчеркнула глава Федеральной службы Анна Попова, соблюдать необходимые меры нужно, чтобы избежать локдауна из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
По словам Анны Поповой, в российских регионах не отмечается взрывной рост количества инфицированных COVID. Вместе с тем, становится очевидно, что в целом по стране ситуация с коронавирусом достаточно серьезная.
Глава Роспотребнадзора говорила на эту тему в эфире передачи "Вести", которая выходит на телеканале "Россия 1". Попова обратилась к россиянам с призывом пока не посещать общественные места без серьезной необходимости. Следует "поберечь себя и близких", добавила она.
Согласно последним официальным данным, за минувшие сутки в России было выявлено более 23 тыс. новых случаев заражения COVID, скончались 63 человека с подтвержденным диагнозом. Оба показателя стали рекордно высокими за весь период с начала пандемии.
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