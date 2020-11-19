ИнтерНовости - новости в стране и мире
Сын Цоя подал в суд на создателей фильма о музыканте
Сын Цоя подал в суд на создателей фильма о музыканте
Российские космонавты успешно провели выход в открытый космос
Российские космонавты успешно провели выход в открытый космос
Ученые предложили создать телескоп на Луне
Ученые предложили создать телескоп на Луне
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Россиян попросили не посещать общественные места без необходимостиРоссиян попросили не посещать общественные места без необходимости
Врачи назвали четыре ранних симптома коронавирусаВрачи назвали четыре ранних симптома коронавируса
В Минске задержан врач, рассказавший СМИ о смерти оппозиционераВ Минске задержан врач, рассказавший СМИ о смерти оппозиционера
Захарова подвергла критике заявление посла ФРГ в Литве о целях СССР в войнеЗахарова подвергла критике заявление посла ФРГ в Литве о целях СССР в войне
В Хакасии 4 человека погибли при пожаре на предприятииВ Хакасии 4 человека погибли при пожаре на предприятии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...
Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Хакасии 4 человека погибли при пожаре на предприятии


19.11.2020 15:01
В Хакасии 4 человека погибли при пожаре на предприятииФото: 2day.kh.ua

Четверо мужчин, работавших строителями, стали жертвами пожара в Хакасии, информирует региональный главк МЧС.

ЧП случилось на одном из частных предприятий в Алтайском районе.

По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил в экстренные службы ранним утром, в 05:26 по местному времени (01:26 по Москве). К настоящему времени пожар, площадь которого составила 5 кв. метров, полностью ликвидирован.

Обстоятельства трагического происшествия выясняют специалисты. Согласно их предварительным выводам, причиной возгорания могли стать нарушения во время использования электрооборудования. Представители МЧС, не уточнив название предприятия, пояснили, что оно располагается на промплощадке рядом с конно-спортивным клубом.

В региональном СУ СКР, подтвердив сведения о начатой проверке, отметили, что строители погибли на базе, где производился древесный уголь. Владельцем этого объекта является индивидуальный предприниматель.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

В Москве найдены тела двоих малолетних детейВ Москве найдены тела двоих малолетних детей
Экспертам МАК не удалось считать данные с устройств самолета КолтовогоЭкспертам МАК не удалось считать данные с устройств самолета Колтового
Ученые предложили создать телескоп на ЛунеУченые предложили создать телескоп на Луне
В Австрии объявлен полный локдаун из-за коронавирусаВ Австрии объявлен полный локдаун из-за коронавируса
Названа сумма, которую вымогали у Дзюбы за откровенную записьНазвана сумма, которую вымогали у Дзюбы за откровенную запись

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru