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В Хакасии 4 человека погибли при пожаре на предприятии
19.11.2020 15:01
Фото: 2day.kh.ua
Четверо мужчин, работавших строителями, стали жертвами пожара в Хакасии, информирует региональный главк МЧС.
ЧП случилось на одном из частных предприятий в Алтайском районе.
По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил в экстренные службы ранним утром, в 05:26 по местному времени (01:26 по Москве). К настоящему времени пожар, площадь которого составила 5 кв. метров, полностью ликвидирован.
Обстоятельства трагического происшествия выясняют специалисты. Согласно их предварительным выводам, причиной возгорания могли стать нарушения во время использования электрооборудования. Представители МЧС, не уточнив название предприятия, пояснили, что оно располагается на промплощадке рядом с конно-спортивным клубом.
В региональном СУ СКР, подтвердив сведения о начатой проверке, отметили, что строители погибли на базе, где производился древесный уголь. Владельцем этого объекта является индивидуальный предприниматель.
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