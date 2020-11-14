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Украина вошла в число участников луннный программы NASA
14.11.2020 21:58
Фото: eurasiaunion.ru
Украина вошла в число девяти государств, которые будут участвовать в анонсированном NASA масштабном проекте "Артемида" (Artemis).
Программа, в частности, предусматривает создание поселения на Луне.
Как указано на официальном сайте украинского космического ведомства, подписанный документ подразумевает договоренности в рамках программы "Артемида" Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Речь идет о деятельности в рамках гражданских исследований и использования Луны, Марса, комет и астероидов.
В агентстве подчеркивают, что у Киева есть как научно-технические возможности, так и опыт, позволяющие считать Украину одним из наиболее весомых партнеров NASA. По словам главы ведомства Владимира Усова, участие в этом проекте является очень важным и для его страны, ведь так Киев сможет реализовать свои проекты совместно с ведущими мировыми космическими агентствами.
NASA анонсировало масштабный проект Artemis весной прошлого года. В следующем году Луну сначала облетит беспилотный корабль Orion. Затем облет естественного спутника Земли будет совершен уже с экипажем на борту - этот этап пройдет в 2023 году. Годом позже планируется осуществить высадку астронавтов. Примерно в середине 2030-х годов людей собираются направить к Марсу.
Ранее специалисты NASA смогли восстановить связь с космическим зондом "Вояджер-2". Станцию DSS 43 удалось ввести в эксплуатацию после окончания ремонтных работ в последних числах октября, после чего вернулся сигнал, отправленный на зонд в тестовом режиме.
Как сообщала пресс-служба Лаборатории реактивного движения американского ведомства, это говорит о том, что зонд "Вояджер-2" получил "вызов" и успешно "выполнил команды".
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