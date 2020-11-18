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В Москве найдены тела двоих малолетних детей
18.11.2020 06:00
Фото: sledcom.ru
Столичные правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели двух детей, тела которых были найдены в квартире на северо-востоке Москвы.
ЧП случилось в одном из жилых домов по улице Тайнинская, передают российские СМИ.
Предположительно, малолетние дети стали жертвами убийства. Как рассказала официальный представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова, по факту трагического происшествия уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье.
Сейчас следователи проверяют на возможную причастность к смерти детей их мать и ведут допрос отца, а также беседуют с соседями семьи. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз. Контролировать расследование будет глава ГСУ Андрей Стрижов, передает "Интерфакс".
Со ссылкой на осведомленный источник агентство сообщает о том, что в убийстве двух малолетних 2015 и 2017 г.р. могут обвинить их мать. По материалам дела, женщина задушила детей, и позже их тела обнаружил вернувшийся домой отец.
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