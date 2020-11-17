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В Хабаровске экстренно сел иностранный военный самолет
17.11.2020 14:12
Фото: smi2.net
Военный самолет "Геркулес" ВС Бангладеш совершил экстренную посадку в Хабаровске.
Согласно имеющимся сведениям, вскоре после взлета у воздушного судна возникли проблемы с шасси, передает агентство "Интерфакс".
Военный самолет С-130 должен был выполнить рейс в Магадан, сообщается со ссылкой на информированный источник. Вскоре после того, как он поднялся в воздух, возникли проблемы. Сообщив о них диспетчерам, командир воздушного судна запросил экстренное возвращение на аэродром вылета - в Хабаровск.
Как стало известно, приземление прошло благополучно. В результате ЧП никто не пострадал. Сведения об аварии подтвердили представители Дальневосточной транспортной прокуратуры "Интерфаксу". По их данным, в прошлом это воздушное судно уже совершало экстренную посадку в аэропорту Хабаровска.
В прокуратуре пояснили, что после взлета не была убрана правая стойка шасси. В результате самолет был вынужден возвратиться в Хабаровск. Штатные службы воздушной гавани отреагировали на случившееся оперативно и слаженно, какая-либо дополнительная помощь им не понадобилась.
Ранее сообщалось о том, что специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) не удалось считать данные о полете ведущего НТВ Александра Колтового. После крушения электронные устройства воздушного судна оказались поврежденными из-за воздействия высоких температур.
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