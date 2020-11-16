Новости шоу-бизнеса

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В России вновь выявили более 22 тыс. случаев COVID-19
11:22
Фото: kapital.kz
За минувшие сутки коронавирус был подтвержден еще у 22 410 жителей России, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
По официальным данным, зафиксировано рекордно высокое количество вылечившихся и умерших.
Согласно информации, которую сегодня приводит оперативный штаб, за минувшие сутки в 85 регионах РФ зафиксировали еще 22 410 случаев заражения коронавирусом. При этом среди пациентов с подтвержденным COVID-19 по стране зарегистрировали 442 летальных исхода. Признаны выздоровевшими 22 055 человек, что является рекордным показателем, как и число умерших.
Сегодняшние данные в целом незначительно меньше, чем вчерашнее, когда в России был установлен очередной антирекорд. За день в стране выявили 22 778 инфицированных COVID-19, и это было максимальным показателем за период с начала пандемии.
Наибольший суточный прирост по-прежнему отмечается в Москве, где за последние 24 часа оказались положительными 5 882 тестов на коронавирус. Высокие показатели также сохраняются в Петербурге, где выявили еще 2 130 заражения, Подмосковье (839), Нижегородской (407), Архангельской (351) и Свердловской (349) областях.
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