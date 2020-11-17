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При сходе вагонов с рельсов под Владимиром погиб рабочий


17.11.2020 07:58
vagon.byvagon.by

В результате ЧП на участке в районе станции Новки-I неподалеку от города Ковров погиб дорожный мастер.

После аварии, которая произошла на территории Камешковского района Владимирской области пострадавшего пытались доставить в больницу.

Мужчина был извлечен из-под вагонов и получил тяжелые травмы, рассказали представители Приволжского СУ на транспорте СКР. Пострадавший скончался в автомобиле скорой, когда его везли в медицинское учреждение.

Авария случилась в минувший понедельник, 16 ноября, когда в 14:07 сошли с рельсов тридцать четыре вагона грузового поезда. Состав перевозил мазут, произошел разлив из шести цистерн общей площадью 12,5 тыс. кв. метров. После инцидента на территории Владимирской области объявили о введении режима ЧС.

Следственные органы региона уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ. Информации о причинах происшествия из официальных источников пока не поступало. Правоохранители лишь заявили о том, что какие-либо выводы о можно будет делать только после проведения следственных действий.

В связи с происшествием было прервано прямое скоростное пассажирское сообщение Москва - Нижний Новгород. Как указывалось в пресс-релизе ОАО "Российские железные дороги", из-за приостановления движения между станциями Владимир и Ковров, пришлось изменить расписание целого ряда пассажирских поездов. В частности, отменили шесть поездов "Стриж", а поезд N145 Челябинск - Санкт-Петербург следовал через Иваново и Ярославль.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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